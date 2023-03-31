Позувала у купальнику: сексуальна учасниця "Холостяка-12" показала нові фото з пляжу в Маямі

Вікторія Варлей любить ділитися з фоловерами пікантними світлинами.
Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – виклала в Instagram нові знімки з відпочинку на пляжі у Маямі.
Акторка позувала у чорному бікіні на зав'язках, демонструючи струнку фігуру, сексуальне декольте і плаский живіт.
Пляжний лук красуня доповнила чорною кепкою, чорними окулярами, блакитним джинсовим жакетом і чорними сандалями.
"А ви знаєте, що не буває нудних людей, якщо людина для вас нудна, то скоріш за все ви просто не намагалися за нею спостерігати. В акторській школі спостереження за різними людьми - це один із інструментів.
Я при нагоді завжди спостерігаю, саме для того, щоб краще розуміти людей", - написала Віка у дописі.
Нагадаємо, інша учасниця проєкту - Марина Голд - показала підписникам, як вона сама собі збільшує губи.
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