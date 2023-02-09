Позувала у купальнику: учасниця "Холостяка-12" у Дубаї похизувалася пласким животом

Аліна Єршова показала, як проводить час в ОАЕ.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Єршова – показала фоловерам в Instagram нові знімки з відпочинку у Дубаї.

Дівчина разом зі своєю подругою із романтичного проєкту - Юлією Кавчук - релаксувала у басейні.

Аліна сфотографувалася на тлі пальм і лежаків для відпочинку. Одягнена вона була у чорний купальник, який складався із ліфа і плавок із флористичним принтом. Зверху Єршова одягла прозору пляжну туніку. На обличчі у неї були сонцезахисні чорні окуляри.

Аліна Єршова/Instagram ali_yershova

Аліна похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.

Аліна Єршова/Instagram ali_yershova

Нагадаємо, Юлія Кавчук у чорному купальнику грайливо потанцювала на камеру під час відпочинку у Дубаї.

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