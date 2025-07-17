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- Шоу-бізнес
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Позувала у леопардовому купальнику: модель із Панами з різних ракурсів продемонструвала величезні сідниці
28-річна модель plus-size Грейсі Бон розбурхала уяву шанувальників пікантним фотосетом.
Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — потішила фоловерів в Instagram новою гарячою фотосесією у пляжному аутфіті.
Красуня постала перед фотокамерою у сексуальному купальнику з леопардовим принтом. Дівчина з різних ракурсів хизувалася своїми спокусливими формами.
Вона продемонструвала широкі стегна, пишні сідниці, розмір яких приголомшує, тонку талію і гарне декольте.
У Грейсі було розпущене волосся, насичений макіяж із накладними пишними віями та коричневою помадою та довгий манікюр із декором. Руки вона прикрасила різними браслетами.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон вийшла на прогулянку у пікантному луку, у якому опинилася у центрі уваги. Вона одягла обтислий ромпер з пітоновим принтом, галтером, американською проймою та оголеною спиною.