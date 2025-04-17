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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

Позувала у ліжку: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поділилася з фоловерами новим фото

Колишня обраниця Олександра Терена зробила селфі у стелі із дзеркалом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — опублікувала у своєму Telegram-каналі нову світлину, зроблену під час поїздки до Одеси.

Дівчина зробила ранкове селфі у ліжку з білосніжною постільною білизною.

"Доброго ранку. Це я проспала все на світі", – підписала Інна знімок.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь продемонструвала кокетливий лук у напівпрозорому мереживному корсетному топі і чорній спідниці.

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