- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала у ліжку: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь поділилася з фоловерами новим фото
Колишня обраниця Олександра Терена зробила селфі у стелі із дзеркалом.
Переможниця «Холостяка-13», волонтерка і блогерка — Інна Бєлєнь — опублікувала у своєму Telegram-каналі нову світлину, зроблену під час поїздки до Одеси.
Дівчина зробила ранкове селфі у ліжку з білосніжною постільною білизною.
"Доброго ранку. Це я проспала все на світі", – підписала Інна знімок.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь продемонструвала кокетливий лук у напівпрозорому мереживному корсетному топі і чорній спідниці.