Позувала у мереживних трусах: Надя Дорофєєва похизувалася сексуальною фігурою та сідницями

Позувала у мереживних трусах: Надя Дорофєєва похизувалася сексуальною фігурою та сідницями

Співачка влаштувала собі вдома фотосет у спідній білизні.

Надя Дорофєєва любить епатувати фоловерів провокаційними знімками. Цього разу співачка опублікувала світлини, на яких вона постала у білих мереживних трусах та кремовому укороченому кардигані.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка грайливо продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт та два татуювання на ногах з написами: good, bad.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

На одному з фото Надя похизувалася пружними сідницями.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

А на іншому – зірка продемонструвала сексуальне декольте у бра-топі кольору айворі, яке мало дуже сексуальний вигляд. Топ вона поєднала з цим самим кардиганом і одягла до них джинси чи шорти.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", — написала Надя рядки зі своєї нової пісні, яку вона скоро презентує.

До речі, нещодавно артистка зробила собі ще одне тату на нозі — зі словом raznotsvetnaya.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Раніше Дорофєєва хизувалася фігурою у стильних купальниках на відпочинку.

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