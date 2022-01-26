Позувала у мереживних трусах: Надя Дорофєєва похизувалася сексуальною фігурою та сідницями

Співачка влаштувала собі вдома фотосет у спідній білизні.
Надя Дорофєєва любить епатувати фоловерів провокаційними знімками. Цього разу співачка опублікувала світлини, на яких вона постала у білих мереживних трусах та кремовому укороченому кардигані.
Артистка грайливо продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт та два татуювання на ногах з написами: good, bad.
На одному з фото Надя похизувалася пружними сідницями.
А на іншому – зірка продемонструвала сексуальне декольте у бра-топі кольору айворі, яке мало дуже сексуальний вигляд. Топ вона поєднала з цим самим кардиганом і одягла до них джинси чи шорти.
"И никто не виноват, что теряли мы контроль. Все равно, что говорят raznotsvetnaya…", — написала Надя рядки зі своєї нової пісні, яку вона скоро презентує.
До речі, нещодавно артистка зробила собі ще одне тату на нозі — зі словом raznotsvetnaya.
Раніше Дорофєєва хизувалася фігурою у стильних купальниках на відпочинку.
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