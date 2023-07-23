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Позувала у мереживній білизні: британська телезірка похизувалася сексуальними грудьми

Позувала у мереживній білизні: британська телезірка похизувалася сексуальними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
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Позувала у мереживній білизні: британська телезірка похизувалася сексуальними грудьми

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі поповнила гардероб спокусливим комплектом білизни.

Британська телезірка Глоя Феррі похизувалася в Instagram сексуальною новинкою. Вона показала селфі з гардеробної.

На знімках Феррі постала у чорно-білій мереживній білизні з пікантним декольте, яке чудово підкреслило її пишний спокусливий бюст.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій образ вона доповнила укладанням із локонами і прикореневим об'ємом, насиченим макіяжем із рожевими рум'янами і діамантовими сережками.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі продемонструвала гламурний лук у мінісукні кольору індиго з оголеним животом. 

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Дата публікації
Перегляди
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