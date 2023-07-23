Позувала у мереживній білизні: британська телезірка похизувалася сексуальними грудьми

Британська телезірка Глоя Феррі похизувалася в Instagram сексуальною новинкою. Вона показала селфі з гардеробної.

На знімках Феррі постала у чорно-білій мереживній білизні з пікантним декольте, яке чудово підкреслило її пишний спокусливий бюст.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій образ вона доповнила укладанням із локонами і прикореневим об'ємом, насиченим макіяжем із рожевими рум'янами і діамантовими сережками.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі продемонструвала гламурний лук у мінісукні кольору індиго з оголеним животом.

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