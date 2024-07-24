Позувала у мініатюрному бікіні: порноакторка похизувалася пишним і сексуальним бюстом

Американська порноакторка Angel Youngs опублікувала в Instagram світлину з відпочинку.

Білявка постала перед фотокамерою у бікіні, що складалося з блакитних плавок і мініатюрного салатового ліфа, з якого ледь не випали її пишні груди. Дівчина похизувалася сексуальним бюстом і фігурою.

Angel Youngs/Instagram

Пляжний лук Angel доповнила солом'яним капелюхом. У пупку у неї був пірсинг.

Нагадаємо, минулого разу Angel Youngs позувала у блакитному ліфі і коралових плавках.

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