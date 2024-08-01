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Позувала у прозорій білизні: нідерландська модель поділилася сексуальними фото

Позувала у прозорій білизні: нідерландська модель поділилася сексуальними фото

Позувала у прозорій білизні: нідерландська модель поділилася сексуальними фото

Лаура Селія/Instagram

Лаура Селія розбурхала уяву прихильників гарячими світлинами.

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки свого пікантного образу.

Перед об'єктивом фотокамери вона сором'язливо позувала в сексуальній чорній прозорій білизні, прикрашеній мереживом із рожевими, блакитними та жовтими квітами. 

Лаура Селія/Instagram / ©
Лаура Селія/Instagram

Лаура мала стрункий і спокусливий вигляд.

У неї було об'ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр, золотий браслет і каблучки на руках.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія виклала фото з відпустки на Ібіці. Красуня постала в білому купальнику з принтом вишень.

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