Позувала у прозорій білизні: нідерландська модель поділилася сексуальними фото

Лаура Селія розбурхала уяву прихильників гарячими світлинами.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки свого пікантного образу.
Перед об'єктивом фотокамери вона сором'язливо позувала в сексуальній чорній прозорій білизні, прикрашеній мереживом із рожевими, блакитними та жовтими квітами.
Лаура мала стрункий і спокусливий вигляд.
У неї було об'ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр, золотий браслет і каблучки на руках.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія виклала фото з відпустки на Ібіці. Красуня постала в білому купальнику з принтом вишень.
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