Позувала у різнокольоровому купальнику: британська модель похизувалася пласким животом

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нове пікантне фото.

Блондинка позувала на камеру у помаранчево-фіолетовому купальнику з жовтими зав'язками і цікавому кроптопі з довгими рукавами. Арабелла похизувалася сексуальним бюстом, пласким животом і тонкою талією.

Арабелла Чі/Instagram

Чі розпустила волосся, зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках і завершила лук французьким манікюром. Вона мала яскравий і спокусливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у помаранчевому бікіні спокусливо позувала у басейні.

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