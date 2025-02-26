Позувала у рожевому бікіні: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала, куди поїхала відпочивати

Колишня обраниця Олександра Терена поїхала у відпустку, щоб трішки відпочити від шахедного терору столиці, який шоночі влаштовують росіяни.

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь показала в Instagram, куди вона поїхала на відпочинок. Дівчина вирішила перезавантажитись у Буковелі.

Інна опублікувала гарний фотоколаж із гірськолижного курорту.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Бєлєнь показала ще один знімок, зроблений у СПА. Блогерка позувала у рожевому бікіні, демонструючи струнку фігуру.

Інна Бєлєнь/Instagram Інни Бєлєнь

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь у білизняній шовковій сукні і з гарними локонами знялася у чуттєвій фотосесії.

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