Позувала у рожевому бікіні: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь показала, куди поїхала відпочивати

Колишня обраниця Олександра Терена поїхала у відпустку, щоб трішки відпочити від шахедного терору столиці, який шоночі влаштовують росіяни.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь показала в Instagram, куди вона поїхала на відпочинок. Дівчина вирішила перезавантажитись у Буковелі.
Інна опублікувала гарний фотоколаж із гірськолижного курорту.
Бєлєнь показала ще один знімок, зроблений у СПА. Блогерка позувала у рожевому бікіні, демонструючи струнку фігуру.
Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь у білизняній шовковій сукні і з гарними локонами знялася у чуттєвій фотосесії.
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