Позувала у рожевому купальнику: Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою і накачаним пресом

Артистка перебуває у чудовій фізичній формі.
Оля Полякова опублікувала в Instagram Stories пікантне селфі, зроблене у дзеркалі ванної кімнати.
На ньому артистка постала у ніжно-рожевому купальнику з ліфом-бандо і плавками із зав'язками-бантиками. Оля похизувалася ідеально стрункою фігурою і накачаним пресом.
У зірки було розпущене волосся і масивні сонцезахисні окуляри на обличчі.
"Що ти подаруєш собі цього Нового року? Сукню на розмір більшу чи тіло своєї мрії?", – запитала Полякова у фоловерів.
Нагадаємо, Оля Полякова у золотій мінісукні продемонструвала стрункі ноги на сцені "Музичної платформи України".
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