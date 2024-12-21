Позувала у рожевому купальнику: Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою і накачаним пресом

Оля Полякова опублікувала в Instagram Stories пікантне селфі, зроблене у дзеркалі ванної кімнати.

На ньому артистка постала у ніжно-рожевому купальнику з ліфом-бандо і плавками із зав'язками-бантиками. Оля похизувалася ідеально стрункою фігурою і накачаним пресом.

Оля Полякова

У зірки було розпущене волосся і масивні сонцезахисні окуляри на обличчі.

"Що ти подаруєш собі цього Нового року? Сукню на розмір більшу чи тіло своєї мрії?", – запитала Полякова у фоловерів.

Нагадаємо, Оля Полякова у золотій мінісукні продемонструвала стрункі ноги на сцені "Музичної платформи України".

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