Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Позувала у рожевому купальнику: Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою і накачаним пресом

Позувала у рожевому купальнику: Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою і накачаним пресом

Позувала у рожевому купальнику: Оля Полякова похизувалася ідеальною фігурою і накачаним пресом

Оля Полякова/Пресслужба

Артистка перебуває у чудовій фізичній формі.

Оля Полякова опублікувала в Instagram Stories пікантне селфі, зроблене у дзеркалі ванної кімнати.

На ньому артистка постала у ніжно-рожевому купальнику з ліфом-бандо і плавками із зав'язками-бантиками. Оля похизувалася ідеально стрункою фігурою і накачаним пресом.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

У зірки було розпущене волосся і масивні сонцезахисні окуляри на обличчі.

"Що ти подаруєш собі цього Нового року? Сукню на розмір більшу чи тіло своєї мрії?", – запитала Полякова у фоловерів.

Нагадаємо, Оля Полякова у золотій мінісукні продемонструвала стрункі ноги на сцені "Музичної платформи України". 

Читайте також:

Оля Полякова виступила на "Музичній платформі України"

Оля Полякова виступила на "Музичній платформі України"

Повʼязані теми:

Наступна публікація