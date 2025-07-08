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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Позувала у шовковій сукні: донька 95-річного Клінта Іствуда продемонструвала вагітний живіт на прем'єрі "Супермена"

31-річна акторка Франческа Іствуд вдруге стане мамою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Франческа Іствуд

Франческа Іствуд / © Associated Press

Донька культового режисера Клінта Іствуда та акторки Френсіс Фішер — Франческа Іствуд — відвідала прем’єру супергеройського екшену «Супермен», яка відбулася у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Франческа Іствуд / © Associated Press

Франческа Іствуд / © Associated Press

На червоній доріжці акторка з’явилася у ніжному аутфіті. На ній була шовкова блідо-лілова сукня максі з американською проймою і галтером-шнурком, у якій вона продемонструвала свій вагітний живіт.

Франческа Іствуд / © Associated Press

Франческа Іствуд / © Associated Press

Образ Франческа доповнила акуратним укладанням, макіяжем із рожевою помадою і кораловим манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — золотим браслетом Cartier і каблучкою з діамантом.

Нагадаємо, Франческа Іствуд вперше стала мамою у 2018 році. Своєму бойфренду Александру Рейту вона народила сина.

До слова, в український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.

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