Позувала у сітчастому боді: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пружними сідницями на пляжі

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд –опублікувала в Instagram свої пікантні світлини.

Вона спокусливо позувала в профіль на пляжі у чорному сітчастому боді. Марина продемонструвала струнку сексуальну фігуру і пружні сідниці.

Марина Голд/Instagram

Аутфіт красуня доповнила зачіскою з мокрим ефектом, макіяжем смокі-айс і елегантними золотими сережками з візерунком.

Марина Голд/Instagram

"Можна просто робити як ти хочеш, приймаючи себе і світ таким, який він є", - підписала знімки Марина.

Фотографувала її інша учасниця проєкту Вікторія Варлей, яка, до речі, теж любить ділитися з фоловерами гарячими знімками.

Нагадаємо, минулого разу Марина у бежевому корсетному топі похизувалася пишним декольте.

Читайте також: