Позувала у сітчастому боді: учасниця "Холостяка-12" похизувалася пружними сідницями на пляжі

Марина Голд продемонструвала спокусливий аутфіт.
Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд –опублікувала в Instagram свої пікантні світлини.
Вона спокусливо позувала в профіль на пляжі у чорному сітчастому боді. Марина продемонструвала струнку сексуальну фігуру і пружні сідниці.
Аутфіт красуня доповнила зачіскою з мокрим ефектом, макіяжем смокі-айс і елегантними золотими сережками з візерунком.
"Можна просто робити як ти хочеш, приймаючи себе і світ таким, який він є", - підписала знімки Марина.
Фотографувала її інша учасниця проєкту Вікторія Варлей, яка, до речі, теж любить ділитися з фоловерами гарячими знімками.
Нагадаємо, минулого разу Марина у бежевому корсетному топі похизувалася пишним декольте.
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