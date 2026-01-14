- Дата публікації
Позувала у спортзалі: модель з Панами в оливкових лосинах похизувалася величезними сідницями
Грейсі Бон обрала для тренування оливково-зелене спортивне вбрання.
Модель plus-size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram Stories селфі, зроблене під час тренування.
Красуня позувала у спортзалі у зеленому обтислому лонгсліві та в оливкових лосинах із психоделічним принтом. Бон похизувалася своїми пишними сідницями, розмір яких вражає.
