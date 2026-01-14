ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
186
1 хв

Позувала у спортзалі: модель з Панами в оливкових лосинах похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон обрала для тренування оливково-зелене спортивне вбрання.

Грейсі Бон

Модель plus-size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram Stories селфі, зроблене під час тренування.

Красуня позувала у спортзалі у зеленому обтислому лонгсліві та в оливкових лосинах із психоделічним принтом. Бон похизувалася своїми пишними сідницями, розмір яких вражає.

Грейсі Бон

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у сукні з «хижим» принтом і мереживом продемонструвала гарний бюст.

186
