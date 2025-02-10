Позувала у сукні в білий горох: Зої Салдана відвідала захід у романтичному вбранні

Акторка підкреслила сукнею свої стрункі ноги.
Зої Салдана, яка цього року номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", відвідала 77-му щорічну церемонію вручення премії Гільдії режисерів Америки. Захід відбувся у Беверлі-Гіллз, а вона позувала на червоній доріжці у романтичній мінісукні.
Вбрання Зої було від бренду Nina Ricci з колекції весна-літо 2025. Сукня-бюстьє виконана з ніжного шифону, була прикрашена невеликим драпуванням та рюшами. Поділ у сукні був трохи асиметричним.
Носила Салдана цю романтичну сукню у поєднанні з капроновими колготками та чорними сатиновими слінгбеками на підборах. Також вона одягла довгі сережки з камінням, уклала волосся в елегантну зачіску і зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах, відтінок якої також поєднувався з кольором її нігтів.
Вибір Зої цієї сукні не випадковий, адже горох — один із головних принтів 2025 року, а вона та її стилісти завжди стежать за трендами. Наприклад, на премії THR Awards Chatter Live, яка відбулася в межах 27-го кінофестивалю SCAD Savannah Film Festival, вона з'явилася у наймоднішому кольорі 2024 року – червоному.
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