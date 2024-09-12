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Позувала у сукні, якій 33 роки: Сабріна Карпентер сяяла на церемонії MTV Video Music Awards

Позувала у сукні, якій 33 роки: Сабріна Карпентер сяяла на церемонії MTV Video Music Awards

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

То була її дебютна нагорода на цьому заході.

11 вересня в США відбулася 41-ша церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards і на ній традиційно відзначили найкращі музичні кліпи, виконавців та пісні, випущені в період від 22 червня 2023 року до 20 червня 2024 року.

Цього разу у номінації "Пісня року" перемогла 25-річна попспівачка Сабріна Карпентер із хітом Espresso. Це була перша нагорода Сабріни на цій церемонії.

Дівчина з'явилася на заході у гламурній вінтажній сукні від бренду Bob Mackie з колекції 1991 року. Це була сукня-бюстьє, повністю розшита бісером і декорована кристалами на декольте.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила своєю фірмовою зачіскою, яка стала вірусною в Мережі і багато хто намагався її повторити, а також яскравим макіяжем та діамантовими прикрасами.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press
Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

На сцені ж Сабріна виступила у гламурному боді зі стразами.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Також під час церемонії особливу нагороду отримала Кеті Перрі, оскільки вона стала лауреаткою MTV Video Music Award імені Майкла Джексона за найавангардніші відео. Це особлива категорія церемонії, її символом є позолочена статуетка "місячної людини", що виділяється серед срібних нагород, які вручаються в інших категоріях.

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