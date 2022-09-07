Позувала у Венеції: зірка Victoria's Secret Сара Сампайо у сукні з паєтками продемонструвала стрункі ноги

31-річна португальська модель і ексангел Victoria's Secret відвідала Венеційський кінофестиваль.
Сара Сампайо з'явилася на червоній доріжці в елегантному образі. На ній була чорна довга сукня, розшита паєтками, яка мала високий розріз спереду і невеликий шлейф. Модель демонструвала на камеру свої стрункі ноги.
Вбрання Сара скомбінувала із замшевими чорними босоніжками з ремінцями зі стразами.
Аутфіт Самапайо доповнила гладким низьким хвостом, вечірнім макіяжем і довгими сережками з діамантами. На руках у неї були каблучки з великим камінням.
Модель мала стрункий і ефектний вигляд.
Нагадаємо, на Венеційський кінофестиваль приїхала також знімальна група українського фільму "Люксембург, Люксембург". На фотоколі з'явилися режисер стрічки Антоніо Лукіч і актори, які зіграли головні ролі - Раміл та Аміл Насірови з репгурту "Курган і Agregat". Українська делегація винесла з собою синьо-жовтий прапор та антивоєнні плакати.
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