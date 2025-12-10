- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала у весільній сукні: Кім Кардашян заінтригувала новими фото в Мережі
Зірка здивувала серією нових фото у своєму Instagram.
45-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка та акторка Кім Кардашян опублікувала серію нових фото, зроблених на пляжі під час весільної церемонії. Її було зазнімковано в образі нареченої — на ній була шовкова сукня з глибоким декольте та великим шлейфом, а також фата на голові.
Як виявилося, це кадри з серіалу «Все чесно», в якому Кім грає роль адвокатки Аллури Грант. «Як думаєте, що буде з Аллурою і Чейзом у наступному сезоні?» — написала Кардашян під фото.
Зазначимо, серіал розповідає про команду жінок-адвокаток, які йдуть з чоловічої фірми, щоб створити своє елітне бюро з розлучень. Цікаво, що він отримав здебільшого негативні відгуки критиків, але водночас став дуже популярним серед глядачів та найуспішнішим оригіналом Hulu за останні три роки, тому його продовжили на другий сезон.
