Позувала у весільній сукні: Кім Кардашян заінтригувала новими фото в Мережі

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Реклама

45-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка та акторка Кім Кардашян опублікувала серію нових фото, зроблених на пляжі під час весільної церемонії. Її було зазнімковано в образі нареченої — на ній була шовкова сукня з глибоким декольте та великим шлейфом, а також фата на голові.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Як виявилося, це кадри з серіалу «Все чесно», в якому Кім грає роль адвокатки Аллури Грант. «Як думаєте, що буде з Аллурою і Чейзом у наступному сезоні?» — написала Кардашян під фото.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Зазначимо, серіал розповідає про команду жінок-адвокаток, які йдуть з чоловічої фірми, щоб створити своє елітне бюро з розлучень. Цікаво, що він отримав здебільшого негативні відгуки критиків, але водночас став дуже популярним серед глядачів та найуспішнішим оригіналом Hulu за останні три роки, тому його продовжили на другий сезон.

Реклама

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян з’явилася на прем’єрі «Все чесно» в ніжній сукні з пір’ям.