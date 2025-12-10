ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Позувала у весільній сукні: Кім Кардашян заінтригувала новими фото в Мережі

Зірка здивувала серією нових фото у своєму Instagram.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кім Кардаш'ян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен, інфлуенсерка та акторка Кім Кардашян опублікувала серію нових фото, зроблених на пляжі під час весільної церемонії. Її було зазнімковано в образі нареченої — на ній була шовкова сукня з глибоким декольте та великим шлейфом, а також фата на голові.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Як виявилося, це кадри з серіалу «Все чесно», в якому Кім грає роль адвокатки Аллури Грант. «Як думаєте, що буде з Аллурою і Чейзом у наступному сезоні?» — написала Кардашян під фото.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Зазначимо, серіал розповідає про команду жінок-адвокаток, які йдуть з чоловічої фірми, щоб створити своє елітне бюро з розлучень. Цікаво, що він отримав здебільшого негативні відгуки критиків, але водночас став дуже популярним серед глядачів та найуспішнішим оригіналом Hulu за останні три роки, тому його продовжили на другий сезон.

Раніше, нагадаємо, Кім Кардашян з’явилася на прем’єрі «Все чесно» в ніжній сукні з пір’ям.

Розкішні образи Кім Кардашян (20 фото)

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_1 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie