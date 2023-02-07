Позувала у яскравому бікіні зі стразами: Кайлі Дженнер похизувалася сексуальними формами з різних ракурсів

25-річна зірка реаліті, бізнеследі і мати двох дітей показала гарні знімки зі своєї відпустки на Карибах.
Кайлі Дженнер під час відпочинку на островах Теркс і Кайкос влаштувала собі імпровізовану фотосесію. Вона засмагала на шезлонгу біля басейну.
Одягнена зірка реаліті була у вінтажне яскраве бікіні із весняної колекції Chanel 1995 року.
Воно складалося із блакитно-рожевого ліфу, прикрашеного стразами, і салатових плавок-стрингів теж зі стразами.
На знімках красуня постала у провокаційних позах. Кайлі з різних ракурсів похизувалася сексуальними формами і тонкою талією.
На стрингах ззаду був викладений кристалами логотип Chanel.
Свій лук Дженнер доповнила цікавою яскравою сумочкою жовто-салатового кольору від JW Anderson.
Нагадаємо, на тижні моди у Парижі Кайлі Дженнер сяяла у сукні без бретельок із кутюрної колекції Jean Paul Gaultier із сексуальним декольте.
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