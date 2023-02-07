Позувала у яскравому бікіні зі стразами: Кайлі Дженнер похизувалася сексуальними формами з різних ракурсів

25-річна зірка реаліті, бізнеследі і мати двох дітей показала гарні знімки зі своєї відпустки на Карибах.

Кайлі Дженнер під час відпочинку на островах Теркс і Кайкос влаштувала собі імпровізовану фотосесію. Вона засмагала на шезлонгу біля басейну.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Одягнена зірка реаліті була у вінтажне яскраве бікіні із весняної колекції Chanel 1995 року.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Воно складалося із блакитно-рожевого ліфу, прикрашеного стразами, і салатових плавок-стрингів теж зі стразами.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

На знімках красуня постала у провокаційних позах. Кайлі з різних ракурсів похизувалася сексуальними формами і тонкою талією.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

На стрингах ззаду був викладений кристалами логотип Chanel.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Свій лук Дженнер доповнила цікавою яскравою сумочкою жовто-салатового кольору від JW Anderson.

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, на тижні моди у Парижі Кайлі Дженнер сяяла у сукні без бретельок із кутюрної колекції Jean Paul Gaultier із сексуальним декольте.

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