Позувала в асиметричному купальнику: фаворитка шоу "Холостяк-12" похизувалася стрункою фігурою

Олександра Мудра поділилася пікантним фото.
Одна із фавориток реалітішоу "Холостяк-12" – 25-річна Олександра Мудра – опублікувала в Instagram світлину з відпочинку, зроблену біля басейну.
Саша постала у чорному асиметричному купальнику з металевими кільцями. На обличчі у неї були окуляри.
Дівчина похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.
Ще Саша продемонструвала ніжний аутфіт у білій сукні з цікавими м'якими аплікаціями, спокусливим декольте і вирізом на спині.
Нагадаємо, нещодавно Мудра виклала у соцмережі інтимне відео, на якому вона ніжно цілується з головним героєм проєкту Алексом Топольським.
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