Позувала в асиметричному купальнику: фаворитка шоу "Холостяк-12" похизувалася стрункою фігурою

Одна із фавориток реалітішоу "Холостяк-12" – 25-річна Олександра Мудра – опублікувала в Instagram світлину з відпочинку, зроблену біля басейну.

Саша постала у чорному асиметричному купальнику з металевими кільцями. На обличчі у неї були окуляри.

Олександра Мудра/Instagram

Дівчина похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.

Ще Саша продемонструвала ніжний аутфіт у білій сукні з цікавими м'якими аплікаціями, спокусливим декольте і вирізом на спині.

Олександра Мудра/Instagram

Олександра Мудра/Instagram

Нагадаємо, нещодавно Мудра виклала у соцмережі інтимне відео, на якому вона ніжно цілується з головним героєм проєкту Алексом Топольським.

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