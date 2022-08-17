Позувала в автівці: Надя Дорофєєва показалася без макіяжу

Артистка не комплексує постати перед шанувальниками без косметики на обличчі.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories відео, на якому постала без макіяжу на обличчі. Але і без мейку співачка дуже гарна.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Її повсякденний образ доповнила об'ємна зачіска з легкими локонами і сережки на вухах, одна з яких була дуже довгою.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Одягнена Надя була у світлий топ із написом і білу сорочку, яку спустила з плечей.

На відео Дорофєєва написала: "Київ", додавши розбите сердечко.

Нагадаємо, нещодавно артистка зустрілася з псом-сапером Патроном і показала їхні милі фото.

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