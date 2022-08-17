Позувала в автівці: Надя Дорофєєва показалася без макіяжу

Артистка не комплексує постати перед шанувальниками без косметики на обличчі.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories відео, на якому постала без макіяжу на обличчі. Але і без мейку співачка дуже гарна.
Її повсякденний образ доповнила об'ємна зачіска з легкими локонами і сережки на вухах, одна з яких була дуже довгою.
Одягнена Надя була у світлий топ із написом і білу сорочку, яку спустила з плечей.
На відео Дорофєєва написала: "Київ", додавши розбите сердечко.
Нагадаємо, нещодавно артистка зустрілася з псом-сапером Патроном і показала їхні милі фото.
Читайте також:
- В елегантному вбранні і з клатчем-човном від українського бренду: Надя Дорофєєва на заході у Маріїнському палаці
- Зустрілися біля резиденції президента: пес Патрон показав нові світлини в обіймах Наді Дорофєєвої
- У штанях-карго і вуличному халаті: Надя Дорофєєва у стильному образі від українського бренду прогулялася Києвом