Позувала в басейні: Єва Лонгорія у кораловому купальнику похизувалася стрункою фігурою

46-річна акторка відпочивала біля басейну у стильному купальнику.
Єва Лонгорія опублікувала в Instagram новий знімок із повсякденного життя. Акторка у теплий сонячний день релаксувала біля басейну та вирішила сфотографуватися.
Зірка позувала в асиметричному світло-кораловому суцільному купальнику, який чудово сидів на її стрункій фігурі.
Волосся Єва зібрала в хвіст, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями.
"Такий вигляд має Різдво у Лос-Анджелесі", — підписала світлину акторка.
Раніше Лонгорія показала, як до Різдва прикрасила будинок.
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У нашій галереї можна подивитися, який Єва має вигляд в інших купальниках.