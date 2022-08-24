Позувала в бікіні: вагітна Кріссі Тейген показала підрослий живіт

Нещодавно модель Кріссі Тейген оголосила шанувальникам про свою чергову вагітність. Весь перший триместр зірка зберігала цю новину в таємниці через те, що раніше вже переживала трагічну втрату дитини.

36-річна модель та її чоловік-співак Джон Ледженд знову в очікуванні поповнення своєї родини. Про це Кріссі розповіла на своїй сторінці в Instagram. Там же у блогу зірка тепер публікує фото та показує, як змінюється її фігура.

Кріссі Тейген / Фото: Instagram Кріссі Тейген

Днями зірка зробила селфі у ванній кімнаті і показала живіт, що підріс, в помаранчевому купальнику від бренду Bond Eye. Кадр було зроблено під час відпочинку.

Також Кріссі опублікувала кілька інших знімків із сімейної відпустки. На одному з фото модель позує разом із дочкою Луною. Крісі одягнена в зелений сарафан і строкату квіткову бандану від Gucci. А в руках тримала сумку від Saint Laurent . У фотопідбірці, опублікованій Тейген, можна побачити й інші кадри, як вони каталися на катері. Пізніше сім'я насолоджувалася вечерею в ресторані.

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Ось що сказала Кріссі Тейген підписникам, коли оголосила про третю вагітність: "Останні кілька років були, м'яко кажучи, туманом емоцій, але радість знову наповнила наш дім та серця", - ділиться добрими новинами Тейген.

Кріссі Тейген / Фото: Instagram Кріссі Тейген

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