Позувала в боді і не тільки: Дженніфер Еністон похизувалася розкішною фігурою в новій фотосесії

Дженніфер Еністон / © Associated Press

На одному зі знімків, опублікованих у Instagram видання, зірка позує у відкритому чорному боді, що підкреслює її струнку, підтягнуту фігуру. Образ Еністон доповнюють чорні окуляри-авіатори, а її світле волосся було укладене у стильну зачіску.

На обкладинці Дженніфер з’явилася у білій сорочці, розстебнутій на декольте та синіх джинсах, доповнивши аутфіт бірюзовими прикрасами та поясом зі шкіри із пряжкою із бірюзою, а у неї на грудях було масивне намисто.

Дженніфер Еністон

Також акторка постала в сірому обтислому топі та трусах, продемонструвавши, в якій чудовій формі перебуває.

Краса Дженніфер — предмет заздрощів багатьох, і зірка зізналася, що вся справа в її мисленні. «Думаю, якщо говорити про те, як красиво старіти, у мене невичерпне джерело оптимізму і позитиву. Називайте це молодістю, якщо хочете», — сказала вона в інтерв’ю Glamour у вересні. «Але я думаю, все починається з того, як ми любимо своє тіло і те, де ми перебуваємо», — продовжила вона, а потім пояснила, що «підтримує» свою зовнішність «процедурами для обличчя, лазерною епіляцією та всім іншим». «Я не збираюся просто так здаватися і дозволяти цьому сивому волоссю взяти гору. Це погляд на світ та усвідомлення того, що це наше єдине тіло, це спосіб мислення», — сказала Еністон.

Дженніфер Еністон

Також зірка неодноразово розповідала, що інтенсивно тренується чотири рази на тиждень і один день залишає для піших прогулянок. Зірка також віддає перевагу коротким тренуванням, оскільки вони менше навантажують суглоби і обирає здорове харчування.

Дженніфер Еністон

