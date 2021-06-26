Позувала в купальнику: Бар Рафаелі показала ідеальну фігуру

Ізраїльська модель показала фотографію в купальнику.

36-річна манекенниця досить часто постить в своєму блогу в Instagram фотографії в купальниках. Цього разу Бар зробила селфі-знімок у величезному дзеркалі. На моделі був одягнений яскравий купальник, а в руках вона тримала капелюх. На знімку також видно собаку Рафаелі, яка потрапила в кадр.

Бар Рафаелі / Інстаграм Бар Рафаелі

У Instagram мама трьох дітей часто показує знімки, де позує, засмагаючи на яхті або коли ніжиться біля басейну. Ну і традиційно багато фотографій викладає зі спортзалу, де регулярно тренується для того, щоб бути в чудовій формі.

Бар Рафаелі / Інстаграм Бар Рафаелі

А ось чи працює Бар Рафаелі зараз моделлю, невідомо. Жодної інформації про її можливі проєкти немає.

Бар Рафаелі / Інстаграм Бар Рафаелі

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