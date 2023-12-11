Позувала в ліжку: модель Playboy у білизні похизувалася пишним бюстом

Американська модель Playboy – Кіндлі Маєрс – опублікувала в Instagram пікантні знімки, зроблені у ліжку.

До "фотосесії" вона підготувалася: зробила макіяж із пишними віями і укладку.

Кіндлі Маєрс/Instagram

Кіндлі позувала у сексуальній білизні з квітковими аплікаціями. Вона похизувалася пишним спокусливим бюстом.

Кіндлі Маєрс/Instagram

Нагадаємо, Кіндлі Маєрс на вечірку у Західному Голлівуді прийшла у рожевому прозорому кетс'юті, прикрашеному квітковими аплікаціями з камінням і стразами.

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