Позувала в ніжній сукні: Флоренс П'ю позувала з колегою Ендрю Гарфілдом у фотосесії

Акторка Флоренс П'ю з нагоди виходу у прокат фільму "Час жити" взяла участь у фотосесі. Разом зі своїм колегою з цього фільму Ендрю Гарфілдом вона позувала у студії у Нью-Йорку.

Для знімань Флоренс одягла білу шовкову сукню в ніжний квітковий принт, що нагадував акварельний малюнок, а також білі мюлі.

Її сукня мала тонкі бретельки і була прикрашена кількома ланцюжками в зоні декольте та талії. Також акторка зробила укладання на один бік, одягла кілька прикрас та зробила ніжний макіяж.

Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілд / Фото: Associated Press

Ендрю ж позував у синій трикотажній сорочці з ґудзиками, білій футболці та штанах відтінку айворі.

Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілд / Фото: Associated Press

У фільмі пара зіграла закоханих. "Час жити" розповідає зворушливу історію про Тобіаса та Алмут, які знайомляться зовсім дивним способом — дівчина збиває його машиною. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей і стає початком неймовірного роману. Надалі вони зіштовхуються з безліччю життєвих проблем, які переживають завдяки своєму коханню. Виконавчим продюсером фільму є Бенедикт Камбербетч. В український прокат картина виходить 31 жовтня.

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