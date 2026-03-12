ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
70
1 хв

Позувала в профіль: модель із Панами у трикотажній сукні продемонструвала величезну п’яту точку

Навіть у повсякденному вбранні Грейсі Бон вдається похизуватися своїми пишними формами.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон виклала в Instagram Stories нове селфі у дзеркалі. Вона продемонструвала гарний образ, у кому вона зібралася на прогулянку.

Дівчина була одягнена у трикотажну сукню в рубчик платиново-сірого кольору з пікантним декольте. Вбрання обтискало фігуру Грейсі, тож вона позувала в профіль, щоб похизуватися своєю величезною п’ятою точкою.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

У Бон було розпущене волосся і макіяж із коричневою помадою і пишними віями.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у мереживних боді похизувалася пишними грудьми.

