- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала в профіль: модель із Панами у трикотажній сукні продемонструвала величезну п’яту точку
Навіть у повсякденному вбранні Грейсі Бон вдається похизуватися своїми пишними формами.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон виклала в Instagram Stories нове селфі у дзеркалі. Вона продемонструвала гарний образ, у кому вона зібралася на прогулянку.
Дівчина була одягнена у трикотажну сукню в рубчик платиново-сірого кольору з пікантним декольте. Вбрання обтискало фігуру Грейсі, тож вона позувала в профіль, щоб похизуватися своєю величезною п’ятою точкою.
У Бон було розпущене волосся і макіяж із коричневою помадою і пишними віями.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон у мереживних боді похизувалася пишними грудьми.