Позувала в профіль: модель із Панами у трикотажній сукні продемонструвала величезну п’яту точку

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон виклала в Instagram Stories нове селфі у дзеркалі. Вона продемонструвала гарний образ, у кому вона зібралася на прогулянку.

Дівчина була одягнена у трикотажну сукню в рубчик платиново-сірого кольору з пікантним декольте. Вбрання обтискало фігуру Грейсі, тож вона позувала в профіль, щоб похизуватися своєю величезною п’ятою точкою.

У Бон було розпущене волосся і макіяж із коричневою помадою і пишними віями.

