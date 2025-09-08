- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 577
- Час на прочитання
- 1 хв
Позувала в шоколадному пальті на голе тіло: Анджеліна Джолі повторила на червоній доріжці свою культову позу
Одягти пальто як сукню — було сміливим і ефектним кроком, який однозначно зіграв на користь Анджеліні.
Оскароносна зірка Анджеліна Джолі привернула величезну увагу на TIFF — Міжнародному кінофестивалі в Торонто — своїм мінімалістичним образом. Акторка вийшла на публіку в шоколадному пальті, яке носила як сукню. Колір, який вона обрала — один з хітових відтінків осені 2025 року.
Вбрання Джолі було від бренду Gabriela Hearst, мало довгі рукави, чотири ґудзики спереду, а також на манжетах. Носила пальто вона з капроновими колготками та туфлями на підборах від Christian Louboutin класичного дизайну. Також Анджеліна зробила улюблений макіяж та розпустила волосся. У такому незвичному образі Джолі прийшла на прем’єру фільму «Кутюр», що відбулась у межах фестивалю.
Також Джолі повторила свою знамениту позу з церемонії вручення премії «Оскар» 2012 року, яка стала вірусним хітом — акторка тоді виставила одну ногу вперед зі своєї сукні від Versace, і тому стала найбільш обговорюваною зіркою на червоній доріжці.