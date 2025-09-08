Позувала в шоколадному пальті на голе тіло: Анджеліна Джолі повторила на червоній доріжці свою культову позу

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Оскароносна зірка Анджеліна Джолі привернула величезну увагу на TIFF — Міжнародному кінофестивалі в Торонто — своїм мінімалістичним образом. Акторка вийшла на публіку в шоколадному пальті, яке носила як сукню. Колір, який вона обрала — один з хітових відтінків осені 2025 року.

Вбрання Джолі було від бренду Gabriela Hearst, мало довгі рукави, чотири ґудзики спереду, а також на манжетах. Носила пальто вона з капроновими колготками та туфлями на підборах від Christian Louboutin класичного дизайну. Також Анджеліна зробила улюблений макіяж та розпустила волосся. У такому незвичному образі Джолі прийшла на прем’єру фільму «Кутюр», що відбулась у межах фестивалю.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Також Джолі повторила свою знамениту позу з церемонії вручення премії «Оскар» 2012 року, яка стала вірусним хітом — акторка тоді виставила одну ногу вперед зі своєї сукні від Versace, і тому стала найбільш обговорюваною зіркою на червоній доріжці.

Анджеліна Джолі 2012 року / © Associated Press

