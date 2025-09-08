ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
1 хв

Позувала в шоколадному пальті на голе тіло: Анджеліна Джолі повторила на червоній доріжці свою культову позу

Одягти пальто як сукню — було сміливим і ефектним кроком, який однозначно зіграв на користь Анджеліні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Оскароносна зірка Анджеліна Джолі привернула величезну увагу на TIFF — Міжнародному кінофестивалі в Торонто — своїм мінімалістичним образом. Акторка вийшла на публіку в шоколадному пальті, яке носила як сукню. Колір, який вона обрала — один з хітових відтінків осені 2025 року.

Вбрання Джолі було від бренду Gabriela Hearst, мало довгі рукави, чотири ґудзики спереду, а також на манжетах. Носила пальто вона з капроновими колготками та туфлями на підборах від Christian Louboutin класичного дизайну. Також Анджеліна зробила улюблений макіяж та розпустила волосся. У такому незвичному образі Джолі прийшла на прем’єру фільму «Кутюр», що відбулась у межах фестивалю.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Також Джолі повторила свою знамениту позу з церемонії вручення премії «Оскар» 2012 року, яка стала вірусним хітом — акторка тоді виставила одну ногу вперед зі своєї сукні від Versace, і тому стала найбільш обговорюваною зіркою на червоній доріжці.

Анджеліна Джолі 2012 року / © Associated Press

Анджеліна Джолі 2012 року / © Associated Press

Анджеліна Джолі 2012 року / © Associated Press

Анджеліна Джолі 2012 року / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі із сином / © Associated Press

Анджеліна Джолі із сином / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі та її дочка Захара / © Associated Press

Анджеліна Джолі та її дочка Захара / © Associated Press

Анджелина Джоли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
577
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie