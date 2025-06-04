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Позувала в тому самому бікіні: модель Олівія Калпо порівняла, який вигляд мала до вагітності і зараз
Дівчина перебуває в очікуванні своєї першої дитини і часто показує свої «вагітні» фотографії в соцмережах.
33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — зараз вагітна своєю першою дитиною, батько якої — її чоловік, гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — третій триместр, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.
Олівія не приховувала свій цікавий стан, а навпаки, часто публікує нові фото в Instagram. Так, дівчина вирішила порівняти, як змінилася її фігура за вагітність. Вона показала знімки, зроблені 2021 року під час відпустки у Тулумі, Мексика, і зараз.
Олівія позує в тому самому молочному в’язаному бікіні.
Крім великого вагітного живота, помітно, що зараз Калпо не зловживає засмагою.
Раніше, нагадаємо, вагітна модель Олівія Калпо здивувала своїх шанувальників тим, що показала, як вона присідає із 20-кілограмовою штангою у спортзалі. Зважаючи на все, вагітність має легкий перебіг і без ускладнень.