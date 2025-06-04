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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
1 хв

Позувала в тому самому бікіні: модель Олівія Калпо порівняла, який вигляд мала до вагітності і зараз

Дівчина перебуває в очікуванні своєї першої дитини і часто показує свої «вагітні» фотографії в соцмережах.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Олівія Калпо до вагітності

Олівія Калпо до вагітності / © Instagram Олівії Калпо

33-річна американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» та «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — зараз вагітна своєю першою дитиною, батько якої — її чоловік, гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі. Термін вагітності — третій триместр, тобто первісток з’явиться на світ у середині-кінці літа.

Олівія не приховувала свій цікавий стан, а навпаки, часто публікує нові фото в Instagram. Так, дівчина вирішила порівняти, як змінилася її фігура за вагітність. Вона показала знімки, зроблені 2021 року під час відпустки у Тулумі, Мексика, і зараз.

Олівія Калпо до вагітності / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо до вагітності / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо до вагітності / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо до вагітності / © Instagram Олівії Калпо

Олівія позує в тому самому молочному в’язаному бікіні.

Олівія Калпо зараз / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо зараз / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо зараз / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо зараз / © Instagram Олівії Калпо

Крім великого вагітного живота, помітно, що зараз Калпо не зловживає засмагою.

Олівія Калпо зараз / © Instagram Олівії Калпо

Олівія Калпо зараз / © Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Олівія Калпо здивувала своїх шанувальників тим, що показала, як вона присідає із 20-кілограмовою штангою у спортзалі. Зважаючи на все, вагітність має легкий перебіг і без ускладнень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
533
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