Позувала з дітьми: Катерина Кухар поділилася знімками з відпустки на Лазуровому узбережжі

Позувала з дітьми: Катерина Кухар поділилася знімками з відпустки на Лазуровому узбережжі

Балерина показала, як проводить відпочинок у Франції.

Катерина Кухар показала світлини з відпустки, яку вона проводить у Франції, на Лазуровому узбережжі. Туди балерина поїхала з чоловіком Олександром Стояновим та дітьми – Тимуром та Настею.

Кухар із сім'єю прогулялися курортом Сен-Жан-Кап-Ферра з чудовими краєвидами на Французьку Рів'єру.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

На одних знімках балерина позує сама. Вона сидить на лавочці і насолоджується красою Кап-Ферри.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Потім Катерина сфотографувалася з дітьми на узбережжі.

Катерина Кухар із дітьми / Instagram Катерини Кухар

"Давайте дещо пообіцяємо собі у новому році:

якщо обіймати, то міцно;

якщо любити, то до запаморочення;

якщо цілуватись, то до ранку;

якщо відчувати, то до мурах;

цінувати себе та берегти свої межі;

якщо організм просить відпочити, дозволити собі;

якщо збиратися з друзями, то найгучнішою та близькою серцю компанією;

якщо танцювати, то до болю в ногах;

якщо йти звідки погано, то назавжди!

якщо вже жити це життя, то наповнювати його до країв — красою, щастям, мріями і робити це невимушено і легко!"- написала під знімками Катя.

Нагадаємо, Кухар в ажурній золотистій сукні з американською проймою та розрізом привітала підписників з Різдвом.

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