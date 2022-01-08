Позувала з дітьми: Катерина Кухар поділилася знімками з відпустки на Лазуровому узбережжі

Балерина показала, як проводить відпочинок у Франції.
Катерина Кухар показала світлини з відпустки, яку вона проводить у Франції, на Лазуровому узбережжі. Туди балерина поїхала з чоловіком Олександром Стояновим та дітьми – Тимуром та Настею.
Кухар із сім'єю прогулялися курортом Сен-Жан-Кап-Ферра з чудовими краєвидами на Французьку Рів'єру.
На одних знімках балерина позує сама. Вона сидить на лавочці і насолоджується красою Кап-Ферри.
Потім Катерина сфотографувалася з дітьми на узбережжі.
"Давайте дещо пообіцяємо собі у новому році:
- якщо обіймати, то міцно;
- якщо любити, то до запаморочення;
- якщо цілуватись, то до ранку;
- якщо відчувати, то до мурах;
- цінувати себе та берегти свої межі;
- якщо організм просить відпочити, дозволити собі;
- якщо збиратися з друзями, то найгучнішою та близькою серцю компанією;
- якщо танцювати, то до болю в ногах;
- якщо йти звідки погано, то назавжди!
- якщо вже жити це життя, то наповнювати його до країв — красою, щастям, мріями і робити це невимушено і легко!"- написала під знімками Катя.
Нагадаємо, Кухар в ажурній золотистій сукні з американською проймою та розрізом привітала підписників з Різдвом.
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