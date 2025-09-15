- Дата публікації
Позувала з Джорджиною Родрігес і Анною Вінтур: дружина мільярдера — Лорен Санчес — показала гарні знімки з вечері
Телеведуча, журналістка і бізнесвумен разом із чоловіком відвідала благодійний захід і поділилася фото звідти у соцмережі.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала нові світлини з благодійного вечора, який вона нещодавно відвідала.
Красуня продемонструвала свою розкішну сукню максі з пишним декольте, драпуванням і довгим шлейфом від бренду Schiaparelli, яка спереду була кольору шампанського, а ззаду — чорною.
На заході Лорен поспілкувалася з багатьма відомими людьми. З деякими з них вона зробила пам’ятні фото. Зокрема, вона позувала з Джорджиною Родрігес, Анною Вінтур і Базом Лурманом.
«Для мене велика честь бути частиною вчорашньої вечері „Турбота про жінок“, підтримуючи неймовірну роботу @keringfoundation. Вдячна стояти поруч із такою кількістю голосів, які віддані змінам. #ТурботаПроЖіночків», «Цікаві фотографії прекрасного вечора, який зібрав мільйони на підтримку жінок та захист постраждалих», — написала у дописах Лорен.
Нагадаємо, Лорен Санчес у шовковій білизняній мінісукні перлинного відтінку разом із чоловіком Джеффом Безосом сходила на івент із нагоди запуску журналу EE72 у Нью-Йорку.