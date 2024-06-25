Позувала з кіньми на березі океану: супермодель Сінді Кроуфорд в Індонезії

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – улетіла на відпочинок до Індонезії, на острів Сумба, який служить притулком для скакових коней "на пенсії", де вони проживають решту днів, бігаючи пляжами⁠⁠. Саме з ними влаштувала фотосесію модель.

Сінді була одягнена у сарафан із принтом у вигляді крил метеликів від Little Joe Woman. Вона позувала, виставивши одну ногу вперед. А за спиною моделі біг уздовж пляжу табун коней.

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Компанію на відпочинку Кроуфорд склав її чоловік – бізнесмен Ренді Гербер, з яким вони нещодавно відзначили 26-річчя спільного життя.

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987 році у віці 21 року.

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