Позувала з кіньми на березі океану: супермодель Сінді Кроуфорд в Індонезії

Зірка вирушила у відпустку до екзотичного місця.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – улетіла на відпочинок до Індонезії, на острів Сумба, який служить притулком для скакових коней "на пенсії", де вони проживають решту днів, бігаючи пляжами. Саме з ними влаштувала фотосесію модель.
Сінді була одягнена у сарафан із принтом у вигляді крил метеликів від Little Joe Woman. Вона позувала, виставивши одну ногу вперед. А за спиною моделі біг уздовж пляжу табун коней.
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Компанію на відпочинку Кроуфорд склав її чоловік – бізнесмен Ренді Гербер, з яким вони нещодавно відзначили 26-річчя спільного життя.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987 році у віці 21 року.
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