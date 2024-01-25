Позувала зі спущеними трусами: донька Чарлі Шина показала відверте фото

19-річна донька Чарлі Шина і Деніз Річардс – 19-річна Самі Шин – показала в Instagram Stories відвертий знімок.

Дівчина позувала перед дзеркалом у ванній кімнаті. На ній була сіра білизна, труси якої вона спокусливо спустила з одного боку на стегно.

Самі Шин

Шин похизувалася пишним декольте, стрункою фігурою і пласким животом.

Саме так Самі заохочує фоловерів переходити по ссилці і підписуватися на її аккаунт на сайті в OnlyFans, щоб мати можливість переглядати її еротичні фото.

Раніше Самі Шин показала пікантні світлини у купальнику з відпочинку на Багамах.

Читайте також: