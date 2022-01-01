Позували біля ялинки: учасниця "Холостяка-11" вперше показала свого нового бойфренда

Джессіка Чегі подякувала 2021 рік за своє кохання.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – опублікувала в Instagram першу світлину зі своїм новим коханим. Вони сфотографувалися, обіймаючись біля ялинки. Бойфренд Джессіки зазнімкований спиною до камери, а вона у цей час щасливо усміхається.

Джессіка Чегі з коханим / Instagram Джессіки Чегі

"Дякую 2021-му за те, що під кінець року подарував мені Любов", - написала Чегі.

Ще дівчина виклала знімок, зроблений у холі готелю. Джессіка постала у короткій сірій сукні, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Вбрання вона поєднала з білими босоніжками на шпильках і білою сумкою. У руках вона тримала келих з шампанським.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Свою першу публікацію нового року хочу почати з побажань. Отож, казкового вам настрою, щирих усмішок, вірних друзів навколо, наснаги до нових починань, нових звершень. Нехай збуваються ваші мрії, а рідні та близькі дарують радість і тепло. Зичу вам найголовніше - миру, добра, здоров’я та щастя. З новим роком!" – побажала Джессіка.

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