Позували на тлі ялинки та каміна: Торі Спеллінг відсвяткувала день народження величезної свині

48-річна акторка показала знімки зі своїм домашнім улюбленцем.

Торі Спеллінг приємно здивувала своїх фоловерів, коли опублікувала в Instagram кумедні світлини з величезною свинею. Виявляється, це домашня тварина акторки. Звати його Wilbur. Торі свині навіть аккаунт в Instagram створила, який має вже майже півтори тисячі підписників. У ньому старі фото та відео свинки, коли вона була ще маленькою.

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Фото Торі з Wilbur були зроблені на Різдво. Цього дня також святкували 2-річчя Wilbur. Позувала господиня зі своїм домашнім улюбленцем біля ялинки та каміна. Спеллінг зав'язала на свині червону стрічку. А сама одягла червоний світшот.

"З Різдвом усіх і з другим днем народження, Wilbur… Сподіваюся, ви всі цього року обіймаєте своїх близьких особисто! Бажаю всім щасливого дня та любові для вас від моєї родини! І, @wilburthepiggypuppy, ми дуже тебе любимо і святкуємо сьогодні", – підписала знімки акторка.

Ми сподіваємося, що Торі не збирається їсти свого домашнього улюбленця і незабаром ми побачимо його нові кумедні світлини.

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