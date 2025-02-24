Позували, обіймаючись: зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна вперше з'явилася на публіці зі своїм бойфрендом

Пара разом прийшла на захід до кінотеатру у столиці.

Акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна вперше з'явилася на публіці зі своїм обранцем Павлом, який є її колегою зі знімального майданчика гумористичного шоу. Пара відвідала прем’єрний показ фільму жахів "Мавпа" у Києві, знятого за культовим оповіданням Стівена Кінга.

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Катерина і Павло позували перед фотографом, обіймаючись. Акторка була одягнена у чорно-білу мінісукню з квадратним вирізом та рюшами, яку вона скомбінувала з чорними ботфортами. А на чоловікові була різнокольорова сорочка з принтом, чорна водолазка, чорні штани і світлі кросівки.

Катерина Нікітіна/Фото Кирило Авраменко

Нагадаємо, раніше Катерина Нікітіна замилувала рідкісними фото з обранцем і публічно зізналася йому у коханні.

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