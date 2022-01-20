Позували, обійнявшись: головний герой "Холостяка-11" Заливако показав фото з коханою з Мексики

Позували, обійнявшись: головний герой "Холостяка-11" Заливако показав фото з коханою з Мексики

Михайло Заливако з дівчиною відпочиває у Тулумі.

Головний герой реалітішоу "Холостяк-11" — Михайло Заливако – опублікував в Instagram перший знімок із відпочинку в Мексиці, який проводить зі своєю коханою Анною Богдан.

На фото пара зазнімкована, обіймаючись на тлі моря. Михайло одягнений у білу футболку та темні шорти, а Анна – у кроптоп із яскравим принтом та чорну спідницю міді.

Михайло Заливако та Ганна Богдан / Instagram Михайла Заливако

"Настав час виставити кілька фоток з Мексики. PS: інет не поповнював просто", — підписав світлину Заливако.

З нетерпінням чекаємо від них на нові знімки з відпустки.

Раніше Богдан поділилася списком цікавих фільмів.

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