Позували, обнявшись: Стінг і його дружина Труді Стайлер відвідали галавечір у Нью-Йорку

Вони разом уже 31 рік і продовжують показувати публіці, що закохані одне в одного – завжди на заходах разом.

Британський співак і музикант Стінг відвідав зі своєю дружиною Труді Стайлер галаконцерт з нагоди 20-річчя благодійної організації Wayuu Taya, що відбувся у Нью-Йорку.

Стінг і Труді Стайлер / Фото: Associated Press

Перед камерами подружжя позувало, обнявшись. На Стінгу була чорна водолазка, штани та кросівки. Також відомий співак одягнув сірий піджак.

Труді ж віддала перевагу довгій в'язаній сукні молочного кольору, яку одягла з кардиганом такого самого в'язання і спідньою білизною тілесного відтінку.

Вбрання вона доповнила коричневими чоботями, в'язаною сумкою на довгій ручці та довгим білим намистом, яке обмотала навколо шиї. Макіяж у неї був лаконічним і без яскравих акцентів.

Стінг і Труді Стайлер / Фото: Associated Press

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