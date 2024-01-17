Позували оголеними: Наомі Кемпбелл показала архівні фото з Кейт Мосс

16 січня Кейт Мосс виповнилося 50 років. Вона зібрала своїх друзів на святкування у готелі Ritz. Іменинниця блищала цього вечора в прозорій чорній сукні з мережива, а зверху накинула шовкову накидку. На вечорі також були донька Ліла Мосс та друзі-дизайнери — Стелла Маккартні, Хайдер Акерманн та Шарлотта Тілбері. Вечерю влаштували у ресторані Laurent.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Привітати колежанку вирішила і топмодель Наомі Кемпбелл. Вона опублікувала у своєму Instagram архівні фото, на яких вони з Кейт позують оголеними, а також кадри з показів та фотосети різних років.

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"З 50-річчям тебе! Я з гордістю вітаю тебе у казковому п'ятому десятку! Ти моя обрана сім'я, і я дорожу нашими десятиліттями сестринства. У нас було більше незабутніх моментів, ніж я можу згадати. Будь то фотосесія в Парижі, Гавані на Кубі або наша поїздка до Південної Африки в гості до Нельсона Мандели, або поїздка на відкритому автобусі в рамках Платинового ювілею покійної королеви, ми продовжуємо царювати, представляючи Південний Лондон усьому світу! Насолоджуйтесь своїм особливим днем! знімки Наомі.

Нагадаємо, раніше сестра супермоделі Кейт Мосс вийшла в "голій" сукні на червону доріжку. Лотті з'явилася серед гостей на церемонії вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2023, що відбулася у Лондоні.

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