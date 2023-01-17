Позували за ручку: переможниця "Холостяка-12" показала знімки з Алексом Топольським

Переможниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – Катерина Лозовицька – опублікувала спільні знімки з Алексом Топольським, зроблені під час їхнього побачення під час проєкту.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

Позували вони, тримаючись за руки. Одягнені Катя і Алекс у спеціальні костюми і шоломи для екстремальних розваг.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

У дописі Лозовицька поділилася запитаннями, які були у неї у голові напередодні фіналу шоу.

"Кінець чи початок? Що він до мене відчуває? А що до неї? Чи достатньо він мене зрозумів? Іноді здавалося, що не розумів абсолютно… Чи не задовго я відкривалась йому? Може треба було швидше…

А взагалі, коли справжні почуття то не важливо ніщо, правда ж? Але чи справжні вони в нього?

Чи готовий він надалі завойовувати мене? Або ж, можливо, йому буде складно і потрібно щось більш "на поверхні"? Цитую вам ураган думок в моїй голові за день до фіналу", - написала Катя.

Нагадаємо, учасниця 12-го сезону "Холостяка" Марина Голд показала, який мала вигляд до схуднення та після.

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