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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1209
Час на прочитання
1 хв

Позували обійнявшись: 75-річний Річард Гір та його дружина Алехандра вийшли на публіку

Пара відвідала захід у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сілва

Актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сілва / © Associated Press

Актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сілва відвідали галавечерю City Harvest Presents The 2025: Carnaval, що відбулася у Нью-Йорку. На цьому заході 42-річна Алехандра з’явилася у темно-синій сукні з тюлю від бренду Costarellos.

Її вбрання було А-силуету, з глибоким V-подібним вирізом і прикрашене ніжними флористичними мереживними аплікаціями. Доповнила вона вбрання коштовностями, туфлями на підборах, макіяжем та ніжною романтичною зачіскою.

Актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сілва / © Associated Press

Актор Річард Гір та його дружина Алехандра Сілва / © Associated Press

75-річний Річард Гір був у темному костюмі, взутті на шнурках та білій сорочці. Краватку відомий актор не носив. Також можна помітити, що на руці у Гіра та Сілви були чотки.

Нагадаємо, що офіційно Гір і Сільва одружилися 2018 року і на початку лютого 2019 року у пари народився син Александр, а потім, 2020-го, — ще син. Також у актора є ще один син від минулого шлюбу — Гомер Джеймс Джігме.

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Associated Press

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Associated Press

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Associated Press

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Associated Press

Алехандра Сілва, Річард Гір / © Associated Press

Алехандра Сілва, Річард Гір / © Associated Press

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Річард Гір та Алехандра Сілва / © Getty Images

Алехандра Силва и Ричард Гир_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
1209
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