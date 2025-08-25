Позували обійнявшись: багатодітні батьки Гіларія та Алек Болдвіни вийшли у світ

Гіларія Болдвін і Алек Болдвін / © Getty Images

Подружжя Гіларія і Алек Болдвіни відвідали разом галавечір, присвячений відкриттю Фонду USTA. Захід відбувся в Національному тенісному центрі імені Біллі Джина Кінга в Нью-Йорку.

Багатодітні батьки, а в Гіларії та Алека семеро дітей, залишили своїх нащадків вдома і провели час тільки удвох. 41-річна Гіларія одягла блакитну сукню міді з рукавами-ліхтариками, візерунком та жовтою вишивкою, також в її вбрання було глибоке декольте. Образ жінка доповнила золотистими мюлями. Алек же носив темний піджак, сірі штани, сорочку без краватки і лофери.

Гіларія Болдвін і Алек Болдвін / © Getty Images

Раніше пара також з’явилася разом в Іст-Гемптоні на 21-й щорічній благодійній акції «Ніч авторів» у бібліотеці.

Гіларія Болдвін і Алек Болдвін / © Associated Press

Там Гіларія презентувала свою книжку Manual Not Included («Посібник не входить до комплекту»).

Гіларія Болдвін / © Associated Press

Нагадаємо, що Гіларія та Алек разом від 2011 року. Вони одружилися 2012 року.