Позували тримаючись за руки: Гайді Клум вийшла на фотокол із 20-річним сином
Замість чоловіка зірка вирішила взяти на світський захід сина-красеня.
У німецької супермоделі та телеведучої Гайді Клум четверо дітей — двоє синів і дві доньки. Із сином Генрі, який також будує кар’єру моделі, Гайді прийшла на церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі.
Горда мама позувала тримаючи Генрі за руку і просто сяяла. Того дня вона одягла обтислу чорну сукню, яку спереду прикрашала довга золотиста блискавка. Доповнила вечірній лук вона золотим креативним клатчем, прикрасами з діамантами і чорними босоніжками лаконічного дизайну.
Генрі ж одягнув чорний костюм, але не класичного фасону, оскільки на його штанах були атласні вставки. Також 20-річний син зірки доповнив лук сорочкою, теж чорного кольору.
Нагадаємо, що нещодавно Генрі дебютував на подіумі, взявши участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025. На подіумі Генрі продемонстрував чорний костюм зі штанами і жакетом, який прикрашав на талії широкий пояс. Також на ньому були туфлі, а волосся манекенник-початківець зібрав частково у високу зачіску-хвіст.