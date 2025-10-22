- Дата публікації
Позували у сукнях біля моря: Лорен Санчес привітала Кім Кардашян із днем народження спільним фото
Головна зірка клану Кардашян відсвяткувала свій ювілей.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — привітала свою подругу Кім Кардашян із 45-річчям спільною архівною світлиною в Instagram.
На знімку зіркові красуні позують на причалі біля моря. Лорен одягнена у білу ажурну сукню з галтером-ланцюжком, а Кім — у темно-бежеву обтислу сукню. Жінки були з розпущеним волоссям і макіяжем у нюдово-бежевих відтінках.
«З днем народження жінку, яка піднімає настрій усім довкола. За ще один рік веселих пригод. Люблю тебе», — підписала Санчес фото.
