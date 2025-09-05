- Дата публікації
Позували обійнявшись: Джейсон Стейтем показав фото з коханою
Пара взяла участь у зніманнях реклами для італійського бренду.
38-річна британська супермодель і екс"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — та її бойфренд — 58-річний актор Джейсон Стейтем — знову знялися в рекламі бренду Falconeri, який спеціалізується на одязі з кашеміру.
На новому фото кохані зображені в обнімку. Вони одягнені в луки сірого кольору. У Розі пікантно приспущені штани, оголюючи її стегно. Фото Стейтем ніяк не підписав.
Зазначимо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. Дотепер пара так і не узаконила офіційно своїх стосунків. Вони виховують двох дітей — 8-річного сина Джека Оскара і трирічну доньку Ізабеллу Джеймс.
