Практично топлес: Емілі Ратаковскі прийшла у пікантному вбранні на вечірку "Оскара"

Модель Емілі Ратаковскі завітала на вечірку Vanity Fair, яка за традицією відгриміла після "Оскара".

32-річна Ратаковскі приїхала на паті, що відбулася в Центрі мистецтв Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз, у дуже оригінальній сукні.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Молочно-біла сукня з оголеною спиною і невеликим шлейфом з весняно-літньої колекції 2024 року бренду Jacquemus сиділа на фігурі Емілі гарно, хоча часом здавалося, що вбрання не найзручніше для неї. Спереду сукня практично не прикривала груди моделі, особливо це було помітно, коли вона позувала фотографам боком.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Свій цікавий образ Ратаковскі доповнила макіяжем, простим укладанням та сережками-висячками.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року Україна стала володаркою свого першого "Оскара". Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" отримав визнання у номінації за "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Читайте також: