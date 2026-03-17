ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Праонучка Ернеста Гемінгвея скопіювала легендарний образ Гвінет Пелтроу з "Оскара" 1999 року

Попри те, що сукня з нової колекції, вона дуже нагадувала культовий дизайн Ralph Lauren.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Дрі Гемінгвей

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Після завершення церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі традиційно відбулася вечірка Vanity Fair Oscar Party, на яку запрошують не лише лауреатів та номінантів, а й інших зірок та різних відомих особистостей. Цього року однією із запрошених була американська модель Дрі Гемінгвей — праонучка Ернеста Гемінгвея.

38-річна Дрі одягла лаконічну сукню від бренду Conner Ives із колекції осінь-зима 2026, яка була пошита із рожевої шовкової тафти з фіолетовим відливом. Вбрання мало тонкі бретельки, глибоке декольте та довгу спідницю А-силуету. Образ вона доповнила сережками з каменями, простою зачіскою і накидкою.

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Однак образ моделі дуже нагадав легендарну оскарівську сукню Гвінет Пелтроу. 1999 року акторка одягла на червону доріжку рожеве вбрання дуже схожого дизайну. Сукню для неї створив бренд Ralph Lauren і вона ще досі є однією із найлаконічніший і культових суконь церемонії «Оскар».

Гвінет Пелтроу, 1999 рік / © Associated Press

Гвінет Пелтроу, 1999 рік / © Associated Press

Однак у образі який Гвінет носила 27 років тому відрізнялась накидка — тоді акторка використала легкий прозорий шарф, який накинула на плечі.

Гвінет Пелтроу, 1999 рік / © Associated Press

Гвінет Пелтроу, 1999 рік / © Associated Press

До речі, тоді Пелтроу перемогла у номінації «Найкраща жіноча роль» за роботу фильмі «Закоханий Шекспір».

Гвінет Пелтроу, 1999 рік / © Associated Press

Гвінет Пелтроу, 1999 рік / © Associated Press

Образи зірок на Vanity Fair Oscar Party 2026 (17 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Роуз Бірн / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Іша Амбані / © Getty Images

Іша Амбані / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Джессіка Альба / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Міа Гот / © Associated Press

Міа Гот / © Associated Press

Луїза Гаммер / © Getty Images

Луїза Гаммер / © Getty Images

Грейс Гаммер / © Associated Press

Грейс Гаммер / © Associated Press

Меймі Гаммер / © Associated Press

Меймі Гаммер / © Associated Press

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Дрі Гемінгвей / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie