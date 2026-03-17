- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Праонучка Ернеста Гемінгвея скопіювала легендарний образ Гвінет Пелтроу з "Оскара" 1999 року
Попри те, що сукня з нової колекції, вона дуже нагадувала культовий дизайн Ralph Lauren.
Після завершення церемонії «Оскар» у Лос-Анджелесі традиційно відбулася вечірка Vanity Fair Oscar Party, на яку запрошують не лише лауреатів та номінантів, а й інших зірок та різних відомих особистостей. Цього року однією із запрошених була американська модель Дрі Гемінгвей — праонучка Ернеста Гемінгвея.
38-річна Дрі одягла лаконічну сукню від бренду Conner Ives із колекції осінь-зима 2026, яка була пошита із рожевої шовкової тафти з фіолетовим відливом. Вбрання мало тонкі бретельки, глибоке декольте та довгу спідницю А-силуету. Образ вона доповнила сережками з каменями, простою зачіскою і накидкою.
Однак образ моделі дуже нагадав легендарну оскарівську сукню Гвінет Пелтроу. 1999 року акторка одягла на червону доріжку рожеве вбрання дуже схожого дизайну. Сукню для неї створив бренд Ralph Lauren і вона ще досі є однією із найлаконічніший і культових суконь церемонії «Оскар».
Однак у образі який Гвінет носила 27 років тому відрізнялась накидка — тоді акторка використала легкий прозорий шарф, який накинула на плечі.
До речі, тоді Пелтроу перемогла у номінації «Найкраща жіноча роль» за роботу фильмі «Закоханий Шекспір».