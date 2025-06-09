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Працювала в ООН і допомагала українцям за кордоном: що відомо про нову "Міс Всесвіт Україна"
Уродженка міста Рівне — Софія Ткачук — цьогоріч представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у Таїланді.
Новою володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна 2025» стала 25-річна Софія Ткачук. Дівчина цьогоріч представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» (Miss Universe-2025), який відбудеться у листопаді в Таїланді.
Дівчина народилася у Рівному і в чотири роки разом із сім’єю переїхала жити за кордон. Вона має диплом бакалавра зі спеціальності «Фінанси» від EAE Business School (Барселона), вільно володіє англійською та іспанською мовами.
Ткачук має досвід у гуманітарних місіях і бізнесі. Вона працювала в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), координувала проєкти у співпраці з UNICEF, а також брала участь у розробленні альтернативних методів знеболення для пацієнтів з важкими захворюваннями. Наразі дівчина займається підприємництвом, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.
«Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння — в Україні, а моя душа — українська. Я — жінка, яка діє. Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном — як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це — залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку. Мене саму вивезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно і практично. Для мене це не просто допомога — це мій обов’язок і поклик серця», — поділилася Софія.
Дівчина також розповіла, що вона створює бізнес, інвестує в ідеї, які допомагають людям. За словами Софії, краса — це не лише зовнішність. Це стан «тут і зараз».
«Моя мета — підсилити платформу „Міс Всесвіт Україна“ своїм досвідом у гуманітарній сфері, а також надихати жінок знаходити опору у власній автентичності та розкривати свій потенціал. Мій досвід співпраці з ООН і бізнес-проєкти в мультикультурному середовищі подарували мені глобальне бачення та глибоке розуміння людської природи. Моє українське коріння сформувало в мені стійкість, співчуття і віру в силу жіночої сили. І я вірю, що саме поєднання цих якостей дозволить мені гідно та змістовно представити Україну на міжнародному рівні», — додала Софія Ткачук.