Працювала в ООН і допомагала українцям за кордоном: що відомо про нову "Міс Всесвіт Україна"

Софія Ткачук

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Новою володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна 2025» стала 25-річна Софія Ткачук. Дівчина цьогоріч представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» (Miss Universe-2025), який відбудеться у листопаді в Таїланді.

Дівчина народилася у Рівному і в чотири роки разом із сім’єю переїхала жити за кордон. Вона має диплом бакалавра зі спеціальності «Фінанси» від EAE Business School (Барселона), вільно володіє англійською та іспанською мовами.

Софія Ткачук

Ткачук має досвід у гуманітарних місіях і бізнесі. Вона працювала в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), координувала проєкти у співпраці з UNICEF, а також брала участь у розробленні альтернативних методів знеболення для пацієнтів з важкими захворюваннями. Наразі дівчина займається підприємництвом, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми.

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«Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння — в Україні, а моя душа — українська. Я — жінка, яка діє. Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном — як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення. Я знаю, як це — залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку. Мене саму вивезли далеко від дому, і саме тому щодня я працюю, щоб допомогти іншим пройти цей шлях: психологічно, емоційно і практично. Для мене це не просто допомога — це мій обов’язок і поклик серця», — поділилася Софія.

Дівчина також розповіла, що вона створює бізнес, інвестує в ідеї, які допомагають людям. За словами Софії, краса — це не лише зовнішність. Це стан «тут і зараз».

«Моя мета — підсилити платформу „Міс Всесвіт Україна“ своїм досвідом у гуманітарній сфері, а також надихати жінок знаходити опору у власній автентичності та розкривати свій потенціал. Мій досвід співпраці з ООН і бізнес-проєкти в мультикультурному середовищі подарували мені глобальне бачення та глибоке розуміння людської природи. Моє українське коріння сформувало в мені стійкість, співчуття і віру в силу жіночої сили. І я вірю, що саме поєднання цих якостей дозволить мені гідно та змістовно представити Україну на міжнародному рівні», — додала Софія Ткачук.

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