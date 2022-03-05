Представник Німеччини на "Євробаченні" висловив свою підтримку Україні

4 березня у Німеччині пройшов заключний етап голосування. Представлятиме країну на конкурсі 24-річний артист.

Німецько-американський співак Малік Харріс, який цього року представлятиме Німеччину на пісенному конкурсі "Євробачення-2022", підтримав Україну.

Малік Харріс / Getty Images

Після того як під час телешоу Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid було оголошено, що Харріс переміг та їде до Італії на конкурс, він вдруге вийшов на сцену, щоб заспівати свою пісню. В руках у артиста була гітара, на якій був прапор України та напис I stand with Ukraine ("Я за Україну").

Малік Харріс / Getty Images

Також прапор з'явився наприкінці його виступу на великому екрані.

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